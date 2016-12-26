"Праздничная одежда народов России." Из собрания Исторического музея Гравюры и фотографии

На выставке «Праздничная одежда народов России» кроме одежды и аксессуаров были представлены старые гравюры и фотографии.Мордовская девушка Гравюра П. Гроза по оригиналу Е.М. Корнеева. Из издания «Народы России» Париж 1812г Гравюра очерком, акватинта, акварель.Мордовская женщина (мокшанка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельМордовская женщина (эрзянка) Вид со спины Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельМордовская женщина (эзрянка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельМордовская женщина (мокшанка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельЖительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.Жительница Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.Жительница Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.Калужская девица Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельЧувашская женщина Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельМарийская женщина в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельМарийская женщина вид сзади Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельМарийская женщина в летнем платье Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварельУдмуртская женщина в праздничной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельБашкирка Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельКазанская татарка в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельКазанская татарка вид со спины. Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельТатары из окрестностей Казани Гравюра Ж.Б. Тиллиарда по оригиналу Ж.Б. Лепренса Париж 1760егг РезецУдмуртские женщины в Сибири Гравюра Ж.Б. Тиллиарда по оригиналу Ж.Б. Лепренса Париж 1760егг РезецТатарки села Мансуркино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечатокЧуваши деревни Старо Якушкино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечатокТатары села Мансуркино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечатокМордва. Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечатокБашкирское рабочее семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картонУральская казачья жена семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картонМордва семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картонБашкиры семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картонТатарская женщина и девушка семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картонОбский остяк (ханты) в зимней одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельНенецкий мужчина Перегравировка из книги»Путешествие Корнелиса де Брюйна через Московию в Персию и Индию». Амстердам 1714 Франция Вторая половина XVIII Резец.Ненецкая женщина Перегравировка из книги»Путешествие Корнелиса де Брюйна через Московию в Персию и Индию». Амстердам 1714 Франция Вторая половина XVIII Резец.Женщина Тобольских татар. Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварельХакаска в традиционном платье Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварельТомская татарка Гравюра Е.С. Скотникова по оригиналу Е.М. Корнеева. Из издания «Народы России» Париж 1812 Гравюра очерком, акватинта, акварельОленные тунгусы в летнем платье. Санкт-Петербург первая половина XIX РезецСемья самоедов литография М.А. Тюлева по оригиналу Рёдера. Иллюстрации к неизданному «Описанию путешествия академика К.М. Бэра на Новую Землю в 1837 году» Россия Санкт-Петербург 1838г Литография, акварель, лак До 1930 года самоедами называли три родственных народа: ненцев, энцев и нганасан.Бурятка Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельБурятская девушка в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварельБурятская девушка в традиционной одежде Вид со спины. Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель