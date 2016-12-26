"Праздничная одежда народов России." Из собрания Исторического музея Гравюры и фотографии

На выставке «Праздничная одежда народов России» кроме одежды и аксессуаров были представлены старые гравюры и фотографии.
Мордовская девушка Гравюра П. Гроза по оригиналу Е.М. Корнеева. Из издания «Народы России» Париж 1812г Гравюра очерком, акватинта, акварель.
Мордовская женщина (мокшанка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Мордовская женщина (эрзянка) Вид со спины Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Мордовская женщина (эзрянка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Мордовская женщина (мокшанка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Калужская девица Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Чувашская женщина Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Марийская женщина в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Марийская женщина вид сзади Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Марийская женщина в летнем платье Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварель
Удмуртская женщина в праздничной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Башкирка Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Казанская татарка в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Казанская татарка вид со спины. Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Татары из окрестностей Казани Гравюра Ж.Б. Тиллиарда по оригиналу Ж.Б. Лепренса Париж 1760егг Резец
Удмуртские женщины в Сибири Гравюра Ж.Б. Тиллиарда по оригиналу Ж.Б. Лепренса Париж 1760егг Резец
Татарки села Мансуркино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечаток
Чуваши деревни Старо Якушкино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечаток
Татары села Мансуркино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечаток
Мордва. Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечаток
Башкирское рабочее семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Уральская казачья жена семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Мордва семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Башкиры семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Татарская женщина и девушка семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Обский остяк (ханты) в зимней одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Ненецкий мужчина Перегравировка из книги»Путешествие Корнелиса де Брюйна через Московию в Персию и Индию». Амстердам 1714 Франция Вторая половина XVIII Резец.
Ненецкая женщина Перегравировка из книги»Путешествие Корнелиса де Брюйна через Московию в Персию и Индию». Амстердам 1714 Франция Вторая половина XVIII Резец.
Женщина Тобольских татар. Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварель
Хакаска в традиционном платье Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварель
Томская татарка Гравюра Е.С. Скотникова по оригиналу Е.М. Корнеева. Из издания «Народы России» Париж 1812 Гравюра очерком, акватинта, акварель
Оленные тунгусы в летнем платье. Санкт-Петербург первая половина XIX Резец
Семья самоедов литография М.А. Тюлева по оригиналу Рёдера. Иллюстрации к неизданному «Описанию путешествия академика К.М. Бэра на Новую Землю в 1837 году» Россия Санкт-Петербург 1838г Литография, акварель, лак До 1930 года самоедами называли три родственных народа: ненцев, энцев и нганасан.
Бурятка Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Бурятская девушка в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Бурятская девушка в традиционной одежде Вид со спины. Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Мордовская девушка Гравюра П. Гроза по оригиналу Е.М. Корнеева. Из издания «Народы России» Париж 1812г Гравюра очерком, акватинта, акварель.
Мордовская женщина (мокшанка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Мордовская женщина (эрзянка) Вид со спины Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Мордовская женщина (эзрянка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Мордовская женщина (мокшанка) Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Галичского уезда Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Жительница Костромской губ Фотограф В. Кларк Россия 1908г Картон, серебряно желатиновый отпечаток.
Калужская девица Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Чувашская женщина Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Марийская женщина в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Марийская женщина вид сзади Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Марийская женщина в летнем платье Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварель
Удмуртская женщина в праздничной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Башкирка Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Казанская татарка в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Казанская татарка вид со спины. Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Татары из окрестностей Казани Гравюра Ж.Б. Тиллиарда по оригиналу Ж.Б. Лепренса Париж 1760егг Резец
Удмуртские женщины в Сибири Гравюра Ж.Б. Тиллиарда по оригиналу Ж.Б. Лепренса Париж 1760егг Резец
Татарки села Мансуркино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечаток
Чуваши деревни Старо Якушкино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечаток
Татары села Мансуркино Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечаток
Мордва. Фотограф А.С.Муренко Из альбома «Самарская губерня» 1869г картон, альбуминовый отпечаток
Башкирское рабочее семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Уральская казачья жена семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Мордва семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Башкиры семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Татарская женщина и девушка семейство фотограф М.Букарь из альбома «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872г Альбуминовый отпечаток, акварель, гуашь, картон
Обский остяк (ханты) в зимней одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Ненецкий мужчина Перегравировка из книги»Путешествие Корнелиса де Брюйна через Московию в Персию и Индию». Амстердам 1714 Франция Вторая половина XVIII Резец.
Ненецкая женщина Перегравировка из книги»Путешествие Корнелиса де Брюйна через Московию в Персию и Индию». Амстердам 1714 Франция Вторая половина XVIII Резец.
Женщина Тобольских татар. Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварель
Хакаска в традиционном платье Гравюра Ж. Ларока Из издания «Костюмы представителей народов мира» Париж 1796 Гравюра очерком, акварель
Томская татарка Гравюра Е.С. Скотникова по оригиналу Е.М. Корнеева. Из издания «Народы России» Париж 1812 Гравюра очерком, акватинта, акварель
Оленные тунгусы в летнем платье. Санкт-Петербург первая половина XIX Резец
Семья самоедов литография М.А. Тюлева по оригиналу Рёдера. Иллюстрации к неизданному «Описанию путешествия академика К.М. Бэра на Новую Землю в 1837 году» Россия Санкт-Петербург 1838г Литография, акварель, лак До 1930 года самоедами называли три родственных народа: ненцев, энцев и нганасан.
Бурятка Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Бурятская девушка в традиционной одежде Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель
Бурятская девушка в традиционной одежде Вид со спины. Гравюра Х.Рота. Из книги И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» Санкт-Петербург 1795-1799 гг Резец, акварель